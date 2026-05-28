Meteoroloji'nin "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Devrekani ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım arazileri su altında kaldı. Devrekani ilçesine bağlı Habeşli köyü Tuzcular, Yağbey ve Duacı mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolda etkili olan sağanak sebebiyle trafik aksarken, Kurtşeyh, Mütevelli ve Sazkaya mahallelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Debisi yükselen Devrekani Çayı'nın taşması sebebiyle tarım arazileri ise sular altında kaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı