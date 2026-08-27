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Beyler Barajı'nda Kaçak Ağ Operasyonu: 2 Bin Metre Ağ Ele Geçirildi

Beyler Barajı'nda Kaçak Ağ Operasyonu: 2 Bin Metre Ağ Ele Geçirildi
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda yapılan denetimde, su ürünleri mevzuatına aykırı olarak bırakılan 2 bin metre ağ ele geçirildi. Ağlara takılan 108 balık zarar görmeden kurtarılarak tekrar suya bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerin süreceğini ve vatandaşların ihbarda bulunmalarını istedi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda yapılan denetim sırasında 2 bin metre ağ ele geçirildi. Ağ üzerindeki 108 balık ise yeniden suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde baraja bırakıldığı tespit edilen 2 bin metre ağ ele geçirildi. Sudan çıkartılan ağlara takılı vaziyetteki 108 balık ise zarar görmeden kurtarıldı. Ekipler ortalama 3 kilogram ağırlığındaki balıkları tekrar baraja bıraktı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, doğal su kaynaklarının ve su ürünleri varlığının korunması için vatandaşlardan duyarlı olmaları, kaçak avcılık faaliyetlerine ilişkin ihbarlarını ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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