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Kars için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji sel, dolu ve yıldırıma karşı tedbir çağrısı yaptı

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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve çevresi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli şekilde devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Kars'ta havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile yüksek kesimlerde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin edilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması istendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ise yer yer fırtınamsı kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, özellikle dere yatakları, düşük kotlu bölgeler ve ulaşım güzergahlarında oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli davranmaları, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamaları ve Meteoroloji ile ilgili kurumların yapacağı güncel uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Meteoroloji, kuvvetli yağışların bugün gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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