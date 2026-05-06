Kars'ta 2200 rakımda 50 santim kar

Kars'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında yağan karın kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Bahar beklenirken, karla kaplanan tarım arazileri ve yaylalar havadan görüntülendi.

Doğu Anadolu'da bahar beklenirken, Kars adeta kışı yeniden yaşıyor. Özellikle Kars-Göle karayolu üzerindeki 2200 rakımlı Boğatepe bölgesinde tarım arazileri ve yaylaları karla kaplandı. Mayıs ayına rağmen yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı bölgede hayatı zorlaştırırken, güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Çekilen dron görüntülerinde geniş tarım arazilerinin kalın kar tabakasıyla kaplandığı, yayla evlerinin ise neredeyse tamamen kar altında kaldığı görüldü. Baharın gelişiyle birlikte yeşermesi beklenen meralar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta kışın devam ettiğini ifade Vedat Demirel, "Gördüğünüz gibi bahar ayında halen kışı yaşıyoruz" dedi.

Karla kaplı Boğatepe ve çevresi, zorlu kış şartlarına rağmen eşsiz doğa manzaralarıyla fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Mayıs ayında kışın hüküm sürdüğü bölgede ortaya çıkan görüntüler, kışın sert iklimini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
