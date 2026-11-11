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Kars'ta bir tilki evin çatısına çıkıp güneşlendi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

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Kars'ta bir tilki evin çatısına çıkıp güneşlendi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi Haber Videosunu İzle
Kars'ta bir tilki evin çatısına çıkıp güneşlendi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
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Kars'ta kent merkezindeki bir evin çatısına çıkan tilki, bir süre güneşlenip çevreyi izledikten sonra çatıda dolaştı ve gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta doğal yaşam alanlarından kent merkezine kadar inen tilkiler, bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. Kent merkezinde bir evin çatısına çıkan tilki, bir süre güneşlenip çatıda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta özellikle kırsal bölgelerde, köylerde ve açık arazilerde sık sık görülen tilkiler, zaman zaman şehir merkezindeki yerleşim alanlarında da ortaya çıkıyor. Kentin farklı noktalarında vatandaşların karşısına çıkan yaban hayvanlarından biri, bu kez bir evin çatısında görüntülendi.

Görenleri hayrete çeviren olayda, binanın çatısına çıkan tilki, bir süre çevreyi izleyerek güneşin tadını çıkardı. Çatının üzerinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken hayvan, bir müddet güneşlendikten sonra gezinmeye başladı.

"Çatıda güneşlendi, ardından gözden kayboldu"

Tilkinin çatıda dolaştığını fark eden bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı. Görüntülerde, çatının üzerinde güneşlenen tilkinin bir süre sonra hareket ederek binanın farklı bölümlerine doğru ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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