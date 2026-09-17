Kars’ta atıksu için kritik çalışma: Kollektör hattında çalışmalar sürüyor

Kars'ın çevre ve altyapı geleceği açısından önem taşıyan "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" işi kapsamında yapımı sürdürülen kollektör hattında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki ilgili teknik personellerle birlikte çalışma sahasında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kars'ta atıksuların kontrol altına alınması, toplanarak uygun şekilde arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında yürütülen kollektör hattı imalatları sahada titizlikle takip ediliyor.

" Kars'ın çevresi için kritik altyapı"

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilen saha incelemesinde, devam eden imalatlar yerinde değerlendirildi. Çalışmaların teknik detayları hakkında ilgili personelden bilgi alan Kotan, sahadaki uygulamalar ve projenin ilerleyişi konusunda teknik değerlendirmelerde bulundu. Atıksu altyapısının sağlıklı şekilde oluşturulması, yalnızca kentlerin kanalizasyon ihtiyacının karşılanması açısından değil, akarsuların, tarım alanlarının, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması bakımından da kritik önem taşıyor. Arıtılmadan veya yeterli arıtma yapılmadan doğaya bırakılan atıksular çevresel kirliliğe neden olurken, modern atıksu toplama ve arıtma sistemleri bu risklerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

"Atıksu doğaya bırakılmadan kontrol altına alınacak"

Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali kapsamında sürdürülen çalışmalarla birlikte kentin atıksu altyapısının güçlendirilmesi ve atıksuların kontrollü bir sistem içerisinde toplanarak arıtma sürecine taşınması hedefleniyor. Projenin önemli unsurlarından biri olan kollektör hattında sürdürülen imalatların tamamlanmasıyla birlikte atıksuların sistemli şekilde toplanması ve arıtma tesislerine ulaştırılması açısından önemli bir altyapı oluşturulmuş olacak.

"Teknik ekip sahada çalışmaları mercek altına aldı"

Saha incelemesi sırasında devam eden imalatları yakından inceleyen Bölge Müdürü Serdar Kotan, teknik personelle birlikte çalışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. Uygulamanın teknik şartlara uygunluğu, imalatların ilerleme durumu ve sahadaki çalışmaların devamına ilişkin konular ele alındı. Kars'ın geleceği açısından çevre yatırımlarının önemine dikkat çeken proje, özellikle su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından öne çıkıyor. Kollektör hattında çalışmaların tamamlanmasıyla Kars'ın atıksu yönetiminde önemli bir altyapı adımının daha hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı