Haberler

Kars'ta Ağadeve Köyü'ne yeni içme suyu kaynağı: 200 metrede suya ulaşıldı

Kars'ta Ağadeve Köyü'ne yeni içme suyu kaynağı: 200 metrede suya ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Ağadeve Köyü'nde 200 metre derinlikte açtığı sondaj kuyusuyla saniyede 4,5 litre debiye sahip suya ulaştı. Köyün içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlayan çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kars İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Ağadeve Köyü'nde yürütülen içme suyu sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 200 metre derinlikte açılan sondaj kuyusunda saniyede 4,5 litre debiye sahip suya ulaşılarak köy halkının hizmetine sunuldu.

Köyde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlayan çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Elde edilen su kaynağıyla birlikte Ağadeve Köyü'nün içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedeflenirken, yeni su kaynağının özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmesi bekleniyor.

Kars İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Her damlası emek, her damlası hizmet anlayışıyla köylerimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ağadeve Köyü'nde tamamlanan sondaj çalışmasıyla 200 metre derinlikte saniyede 4,5 litre debiye sahip suya ulaşıldı ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Köylerimizin daha konforlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam standardına kavuşması için yatırımlarımız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal mahalle ve köylerde içme suyu, yol ve altyapı yatırımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirterek, tamamlanan sondaj çalışmasının Ağadeve Köyü sakinlerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti