Kars'ta vatandaş yağmur altında kızıl tilkiyi besledi: O anlar kamerada

Kars'ta etkili olan yağışlı havada yiyecek arayışıyla kent merkezine inen kızıl tilki, vatandaşın verdiği yiyecek ile beslendi. İnsanlardan çekinmeyen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

Kent merkezinde yağmurun etkisini sürdürdüğü saatlerde ortaya çıkan kızıl tilki, çevrede bulunan vatandaşın dikkatini çekti. Aç olduğu düşünülen tilki, kendisine yaklaşan bir vatandaşın uzattığı yiyeceği sakin ancak temkinli şekilde yaklaşarak yedi.

Vatandaşın herhangi bir tedirginlik yaşamadan tilkiyi beslediği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde tilkinin insanlardan kaçmadan yiyeceği alıp sakin bir şekilde beslendiği görüldü. Bir süre vatandaşın kendisine verdiği yiyecekleri yiyen kızıl tilki daha sonra gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı