Haberler

Kars'ta vatandaş yağmur altında kızıl tilkiyi besledi: O anlar kamerada

Kars'ta vatandaş yağmur altında kızıl tilkiyi besledi: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan yağışlı havada yiyecek arayışıyla kent merkezine inen kızıl tilki, bir vatandaşın verdiği yiyeceği sakin ve temkinli şekilde yedi. İnsanlardan çekinmeyen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

Kars'ta etkili olan yağışlı havada yiyecek arayışıyla kent merkezine inen kızıl tilki, vatandaşın verdiği yiyecek ile beslendi. İnsanlardan çekinmeyen tilkinin o anları kameraya yansıdı.

Kent merkezinde yağmurun etkisini sürdürdüğü saatlerde ortaya çıkan kızıl tilki, çevrede bulunan vatandaşın dikkatini çekti. Aç olduğu düşünülen tilki, kendisine yaklaşan bir vatandaşın uzattığı yiyeceği sakin ancak temkinli şekilde yaklaşarak yedi.

Vatandaşın herhangi bir tedirginlik yaşamadan tilkiyi beslediği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde tilkinin insanlardan kaçmadan yiyeceği alıp sakin bir şekilde beslendiği görüldü. Bir süre vatandaşın kendisine verdiği yiyecekleri yiyen kızıl tilki daha sonra gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Trump, dünya kupası finaline katılacak

Futbolseverler merakla bekliyordu! Trump'tan dünya kupası kararı
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu