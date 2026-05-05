Kars'ın geleceği masada: Akademik heyetten Vali Polat'a kritik sunum

Kars'ta bilimsel ve akademik çalışmaların güçlendirilmesine yönelik ziyaretler sürüyor. Kars Valisi Ziya Polat, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden oluşan akademik heyeti makamında kabul etti.

Heyete, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Yazgan başkanlık etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Kars genelinde planlanan akademik saha çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing sunularak yürütülecek projelerin detayları paylaşıldı.

Toplantıda; kentin mevcut kentsel yapısı, gelişim alanları ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri masaya yatırıldı. Akademik heyetin gerçekleştireceği saha araştırmalarının, Kars'ın geleceğine yön verecek planlamalara bilimsel katkı sunması bekleniyor.

Vali Ziya Polat, üniversitelerle kurulan iş birliklerinin şehirlerin kalkınmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak, kamu ile akademinin ortak çalışmalarının önemine dikkat çekti. Polat, Kars'ta yapılacak bilimsel projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARS

