Karpuzlu'da küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, küçükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla denetimler sıklaşırken, Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığına yönelik çalışmalarına hız verdi. İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, küçükbaş hayvanlarda aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerini sahada aralıksız sürdürüyor. Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvansal üretimin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler kırsal mahalleleri tek tek ziyaret ediyor. Yapılan uygulamalarla hem hayvanların kimliklendirilmesi sağlanıyor hem de muhtemel hastalıklara karşı koruyucu önlemler alınıyor. Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada aşılama ve küpeleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceği belirtilerek, yetiştiricilerin ekiplerle iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı