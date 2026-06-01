Karakaya Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajı'nda yağışlarla birlikte artan su seviyesi nedeniyle tahliye devam ediyor.

Bu yıl mevsiminin yağışlı geçmesiyle birlikte, Karakaya Barajı başta olmak üzere, Türkiye'deki birçok barajda doluluk oranı artmış, bunun üzerine kontrollü su tahliyelerine başlanmıştı. Karakaya Barajı'nda da 7 yıl aranın ardından yapılan su tahliyesi aralıklarla devam ediyor.

Metrelerce yükseklikten aşağı dökülen suyun doyumsuz manzarası, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Halen 5 tabaktan gerçekleştirilen su tahliyesinin önümüzdeki günlerde su seviyesinin azalması ile birlikte azaltılması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı