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Iğdır'da köy yolunda güvenlik için genişletme çalışmaları

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Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yolunda ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla malzemeli dolgu ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yolunda ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla malzemeli dolgu ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yolunda yürütülen çalışmalarda, yol platformunun genişletilmesi ve malzemeli dolgu işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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