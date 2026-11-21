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Karabük- Zonguldak kara yolunda sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Karabük-Zonguldak kara yolunun Gökbel mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan koparak yola düşen kaya kütlesinin yolun bir bölümünü kapladığı sırada güzergahtan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Karayolları ekipleri tarafından kayalar yol kenarına alınarak, trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı