Haberler

Gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi

Gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında hareketsiz bekleyerek avını kolladığı ve aynı alanda martı ile karşılıklı av için beklediği anlar yer aldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, martı ile karşılıklı av için bekleyen gri balıkçıl kuşu (Ardea cinerea) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çay kenarında dolanan bir vatandaş sabit bir şekilde bekleyen gri balıkçılı fark etti. Cep telefonu ile kaydedilen İncedere Çayı'ndaki görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında uzun süre hareketsiz şekilde bekleyerek avını kolladığı, bu sırada martı ile aynı alanda bulunduğu görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
'Sesim Yok' dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı

Konserini iptal edip Dünya Kupası'na giden ünlü şarkıcıya tepki yağdı
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Ne kalp krizi, ne de yüksekten düşme! Balkonda otururken can verdi
Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı

800 bin liralık vurgunda gözaltına alındı