Gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi
Karabük'ün Yenice ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında hareketsiz bekleyerek avını kolladığı ve aynı alanda martı ile karşılıklı av için beklediği anlar yer aldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, martı ile karşılıklı av için bekleyen gri balıkçıl kuşu (Ardea cinerea) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çay kenarında dolanan bir vatandaş sabit bir şekilde bekleyen gri balıkçılı fark etti. Cep telefonu ile kaydedilen İncedere Çayı'ndaki görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında uzun süre hareketsiz şekilde bekleyerek avını kolladığı, bu sırada martı ile aynı alanda bulunduğu görüldü. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı