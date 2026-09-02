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Çaycuma-Perşembe Yolunda Başıboş Hayvan Tehlikesi Sürüyor

Çaycuma-Perşembe Yolunda Başıboş Hayvan Tehlikesi Sürüyor
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki karayolunda başıboş hayvanların yola çıkması sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. 17 gün önce aynı güzergahta bir hayvana 3 aracın çarpması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Kısa süre geçmesine rağmen hayvanların yeniden yolda görülmesi, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturuyor; sürücüler önlem alınmasını bekliyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanların yola çıkması sürücüler için tehlike oluşturuyor. Bölgede 17 gün önce yaklaşık 700 metre mesafedeki bir noktada yola çıkan hayvana 3 aracın çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanların yeniden yol üzerinde dolaştığı görüldü. Hayvanlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken adeta kazalara da davetiye çıkarıyor.

Aynı güzergahta yaklaşık 17 gün önce, hayvanların görüntülendiği noktaya yaklaşık 700 metre mesafede yola çıkan bir hayvan nedeniyle kaza meydana gelmişti. Üç aracın hayvana çarptığı kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Aradan kısa süre geçmesine rağmen hayvanların yeniden karayoluna çıkması bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Sürücüler açısından can ve mal güvenliği riski oluşturan duruma karşı gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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