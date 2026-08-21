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Kapıdağ'da Yavru Vatoz Kıyıda Görüntülendi

Kapıdağ'da Yavru Vatoz Kıyıda Görüntülendi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nın Tatlısu Mahallesi Tanaşa mevkiinde kıyıya yakın bölgede yaklaşık 15 santimetre çapında yavru bir vatoz, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deniz kenarında yürüyüş yapan Erhan Tarhan tarafından fark edilen yavru vatoz, kendi halinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Bu görüntüler, Bandırma Körfezi'nin zengin deniz ekosisteminin bir örneği olarak değerlendirildi.

Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nın Tatlısu Mahallesi Tanaşa mevkiinde kıyıya yakın bölgede görülen yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatoz, amatör kameraya yansıdı.

Deniz kenarında yürüyüş yapan Erhan Tarhan, kıyıya yakın bölgede hareket eden yavru vatozu fark etti. Tarhan, yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatozu cep telefonuyla görüntüleyerek o anları kayda aldı.

Kendi halinde kıyıya yakın sularda ilerleyen yavru vatoz, bir süre görüntülendikten sonra gözden kayboldu. Tesadüfen kaydedilen görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kapıdağ Yarımadası çevresinde zaman zaman farklı deniz canlılarının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi, Bandırma Körfezi'nin zengin deniz ekosistemine sahip olduğunu gösteren örnekler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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