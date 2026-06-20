Tatilciler şişme kanolarla turkuaz denize açıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bu sezon sahillerde sıkça görülmeye başlayan şişme kanolar, vatandaşların deniz keyfine renk kattı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, berraklığı ve turkuaz rengiyle hayran bırakan denizde şişme kanolarla gezinti yaptı.

Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Kandıra sahillerinde kürekli deniz araçlarına ilgi arttı. Kolay taşınabilmesi ve pratik kullanımıyla tercih edilen şişme kanolar, sahillerde daha sık görülmeye başlandı. Vatandaşlar, sahile getirdikleri şişme kanoları suya indirerek küreklerle denize açıldı. Berrak görüntüsü ve turkuaz rengiyle öne çıkan denizde, şişme kanolarla yapılan gezintiler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyıya yakın noktalarda kürek çekerken, bazıları da denizde serinledi. Özellikle yaz aylarında kullanımı artan şişme kanolar, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti.

Havadan görüntülenen bölgede, denizin rengi ve şişme kanolarla yapılan gezintiler kameralara yansıdı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kandıra sahillerinde şişme kanolarla yapılan deniz keyfinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı