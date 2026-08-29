Haberler

Eskişehir'de Kaldırım İşgali: Yayalar Araç Yolunda Yürümek Zorunda

Eskişehir'de Kaldırım İşgali: Yayalar Araç Yolunda Yürümek Zorunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı ilçesindeki Karagül ve Esen Sokaklar'da kaldırımlara park edilen motosiklet, elektrikli bisiklet ve yerleştirilen çöp konteynerleri yaya geçişini neredeyse tamamen kapatıyor. Bebek arabalı aileler ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlar, güvenlik riski nedeniyle araç yolundan yürümek zorunda kalıyor. Mahalle sakinleri ve esnaf, yetkililerden kalıcı çözüm ve denetim istiyor.

Eskişehir'in bazı sokaklarındaki kaldırımlarda, park edilen motosiklet ve çöp konteynerleri nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekiyor.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan Karagül Sokak ile Esen Sokak'ta kaldırımların düzensiz kullanımı yayaları mağdur ediyor. Yayaların güvenli geçişi için ayrılan kaldırım taşlarının üzerine gelişi-güzel park edilen motosiklet ve elektrikli bisikletler, yaya trafiğini neredeyse tamamen kapatıyor. Alan darlığı sebebiyle bebek arabası kullanan aileler ve yaşlılar başta olmak üzere birçok vatandaş kaldırımı kullanamayarak araç yolundan yürümek zorunda kalıyor. Motosiklet işgalinin yanı sıra konumlandırılan çöp konteynerleri de yayaların geçiş alanını daraltıyor. Oturma banklarının hemen yanına kadar park edilen iki tekerlekli taşıtlar sokakta düzensiz bir görüntü oluştururken, mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf yayaların can güvenliğini tehlikeye atan bu duruma karşı yetkililerden kalıcı çözüm ve denetim talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihi petrol anlaşması
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti