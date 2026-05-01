Kahramanmaraş'ta yeşil dönüşüm faaliyetleri ve destek programları tanıtıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından yürütülen yeşil dönüşüm faaliyetleri ve destek programlarının tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 Yılı SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği ile 2026 Yılı Teknik Destek Programı detaylı şekilde ele alındı.

Sanayide Verimlilik Birimi Başkanı Tuğçe Altun Durgun tarafından her iki programın içeriği, başvuru şartları ve başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

