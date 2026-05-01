Haberler

Kahramanmaraş'ta yeşil dönüşüm faaliyetleri ve destek programları tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta DOĞAKA tarafından yeşil dönüşüm faaliyetleri ve destek programlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından yürütülen yeşil dönüşüm faaliyetleri ve destek programlarının tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 Yılı SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği ile 2026 Yılı Teknik Destek Programı detaylı şekilde ele alındı.

Sanayide Verimlilik Birimi Başkanı Tuğçe Altun Durgun tarafından her iki programın içeriği, başvuru şartları ve başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

