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Kahramanmaraş'ta orman zararlılarına karşı feromon tuzaklı biyolojik mücadele

Kahramanmaraş'ta orman zararlılarına karşı feromon tuzaklı biyolojik mücadele
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele kapsamında feromon tuzakları yerleştiriyor. Kimyasal kullanılmadan ekolojik denge korunarak ormanların sağlıklı geleceğe taşınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlılarına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında uygun alanlara feromon tuzakları yerleştirmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yerleştirilen feromon tuzaklarıyla, ormanlara zarar veren böcek türlerinin popülasyonunun doğal yöntemlerle kontrol altına alınması hedefleniyor. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan yöntem sayesinde ekolojik denge korunurken, orman ekosisteminin sürdürülebilirliğine de katkı sağlanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, 'Yeşil Vatan'ın korunması amacıyla bilimsel yöntemler doğrultusunda yürütülen biyolojik mücadelelerin sürdürdüğünü ve ormanların sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için zararlılarla mücadelede çevre dostu uygulamalara öncelik verildiğini ifade açıkladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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