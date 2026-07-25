Kahramanmaraş’ta bukalemuna yol veren sürücü güldürdü

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu fark eden sürücü aracını durdurup geçmesini bekledi. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesi Kabasakal mevkisinde Mehmet Dökme otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir bukalemunu fark etti. Hayvana zarar vermemek için otomobilini durduran Dökme, bukalemunun güvenli şekilde karşıya geçmesini beklemeye başladı. Ancak bukalemun bir süre bir ileri bir geri hareket edince ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Bukalemunun yavaş hareket etmesi üzerine Dökme'nin, "Hadi geç, çabuk ol" diye seslenmesi sonrası bukalemun hızlanarak yolun karşısına geçmesi güldüren anlar yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı