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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, üretim personeline uygulamalı eğitim verdi

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, üretim personeline uygulamalı eğitim verdi
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, üretim personeline arazide uygulamalı eğitim düzenledi. Eğitimlerde üretim, pazarlama, standardizasyon, iş güvenliği ve ORKOD kapsamında damga ve barkodlu ölçüm konuları ele alındı; personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması hedeflendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretimde görevli personele yönelik arazide uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimlerde üretim, pazarlama, standardizasyon ve iş güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca (ORKOD) Orman Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi kapsamında damga ve barkodlu ölçüm ile dikili satış konularında personele bilgi verildi. Eğitimlerle personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması, ormancılık faaliyetlerinde verimliliğin ve iş güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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