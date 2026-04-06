Osmaniye'de dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Çatılar ve açık alanlar dolu nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, bölgede yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı