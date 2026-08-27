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Japonya'da rekor yağış: 394 bin kişiye tahliye uyarısı

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Japonya’nın Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Birçok bölgede sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bazı kesimlerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA), en yüksek risk durumunu ifade eden "5. seviye şiddetli yağış uyarısı" yaptığı Ishikawa ve Toyama eyaletleri rekor düzeyde yağış aldı. Yağış miktarı bugün 13.00'a kadarki 24 saatlik sürede Toyama eyaletinin Himi şehrinde 354 milimetreye, Ishikawa eyaletinin Hakui şehrinde 337,5 milimetreye ulaşırken, birçok bölgede sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Bazı yol ve tren hatlarının hasar görmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) yağışlar nedeniyle Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde yaşayan en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden olmuştu

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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