İztuzu'nda 2026 sezonunun ilk deniz kaplumbağası yuvası korumaya alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda 2026 sezonunun ilk deniz kaplumbağası yuvası korumaya alınırken, yuva sayısının son yıllarda 700'e yaklaşması dikkat çekti.

İztuzu Plajı'nda 2026 yılı yaz sezonunun ilk deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da yürütülen çalışmalar kapsamında, kumsalda yuvalama alanları titizlikle izlenerek gerekli önlemler alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekleriyle sürdürülen proje kapsamında, bölgedeki koruma ve izleme faaliyetlerinin 2026 sezonunda da başarıyla devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin en iyi korunan ve Avrupa'nın en iyi açık alanlarından biri olarak gösterilen kumsalda, 1990'lı yıllarda 200-300 civarında olan yuva sayısının son yıllarda 700'e yaklaşması, yürütülen çalışmaların başarısını ortaya koydu.

Akdeniz'de deniz kaplumbağası koruma çalışmalarında örnek gösterilen alanlardan biri olan İztuzu Kumsalı'nda, gönüllülerin de katkısıyla gece gündüz sürdürülen kontrol faaliyetleriyle yuvaların korunması ve izlenmesi sağlanırken, konu ile ilgili Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) yapılan açıklamada "Türkiye'nin en iyi korunan Avrupa'nın en iyi açık alanı ilan edilen Dalyan İztuzu kumsalı'nda 2026 yılı yaz sezonunda da başarılı bir çalışmanın yürütüleceğini şimdiden öngörüyoruz. 1990'larda 200-300 olan yuva sayısı son yıllarda 700'e yaklaşmıştır. Bu nedenle Dalyan Kumsalı, deniz kaplumbağası koruma çalışmalarının başarılı sonuç verdiği, Türkiye ve Akdeniz için örnek gösterilen önemli bir alandır. Gönüllerimizin de katılımıyla gece gündüz kumsalın kontrolünü sağlayarak koruma ve izleme çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı