IUCN kırmızı listesindeki dağ keçileri Elazığ Palu'da görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve avlanması yasak dağ keçileri Elazığ'ın Palu ilçesinde görüntülendi. Çavuşdere köyünde sürü halinde otlayan keçileri Ali Ser cep telefonuyla kaydetti, bir süre sonra gözden kayboldular.
Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan dağ keçileri görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesi Çavuşdere köyünde görüntülendi. Arazide sürü halinde gezen dağ keçilerini gören Ali Ser, cep telefonu ile o anları kaydetti. Bir süre bölgede otlayan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı