İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü

İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü. Su birikintisi nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sağanak yağış sonrası Sultangazi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü.
İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sonrası Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü. Su birikintisi nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı