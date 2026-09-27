Haberler

İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü. Su birikintisi nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası Sultangazi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sonrası Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yol göle döndü. Su birikintisi nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
İran'dan Trump'a çok sert mesaj: Kıyamet savaşına bile hazırız

Trump'a tehdidin dozunu artırdılar: Kıyamet savaşına bile hazırız
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi

Fenerbahçe yüzyılını başlatacak 9 tarihi projeye onay çıktı
Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

Serenay çocukluğuna döndü! Disneyland’da doyasıya eğlendi
Mustafa Sandal eşim 'Suçsuz' demedi! Avukattan da açıklama geldi

Mustafa Sandal eşim "Suçsuz" demedi, resmen yalnız bıraktı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

Fon skandalına Sandal'ın eşi de karıştı! Menajerinden olay açıklama
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

İsrail'e bir darbe de onlar vurdu