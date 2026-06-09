İnönü Üniversitesi Sıfır Atık Forumu'na katıldı

İstanbul Sıfır Atık Forumu (Zero Waste Forum 2026), 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Foruma, İnönü Üniversitesini temsilen Yeşil Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Atık Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sevgi Görmüş ve Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen forum, "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıktı.

183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının buluştuğu forum, dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı