İstanbul’da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bahçelievler Yenibosna'da sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere ve duraklara sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı