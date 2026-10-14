İstanbul'da sağanak yağış iş çıkışı trafik yoğunluğunu yüzde 90'a çıkardı

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İstanbul'u etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik felç oldu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna sebep oldu. Vatandaşların işlerinden ve okullardan çıkarak yola düşmesiyle birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı. İş çıkış saatinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmurlu havada işe kendi araçlarıyla giden sürücüler, eve dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Öte yandan kent genelinde toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı