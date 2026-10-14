İstanbul'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalar yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kadıköy'de etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu da arttı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, iş çıkış saatinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, bir yandan rüzgarla mücadele etti. Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı çevresinde vatandaşlar araçlarına ve toplu taşıma vasıtalarına yetişebilmek için koştu.

Yağmurun gece boyunca etkisini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı