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İstanbul'da sağanak etkili oldu, Şişli'de ağaçlar devrildi, Beşiktaş'ta rögarlar taştı

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İstanbul'da sağanak etkili oldu, Şişli'de ağaçlar devrildi, Beşiktaş'ta rögarlar taştı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de bazı mahallelerde ağaçlar devrilirken yollarda ulaşım kontrollü sağlandı, Beşiktaş Ulus'ta ise rögarlar taştı.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de ağaçlar devrilirken, Beşiktaş'ta ise rögarlar taştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de bazı mahallelerde yağış ve rüzgara dayanamayan ağaçlar devrilirken, bu noktalardaki yollarda ulaşım kontrollü sağlandı. Beşiktaş Ulus'ta ise rögarlar taştı. Ekiplerin devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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