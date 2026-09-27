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İstanbul'da sağanak, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yolları göle çevirdi

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İstanbul'da sağanak, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yolları göle çevirdi
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Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da yolları göle çevirdi. Terazidere Manastır Caddesi ve İslambey Caddesi'ni su basarken, sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası yolların göle döndüğü Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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