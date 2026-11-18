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Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından lodosun etkili olduğu İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Havanın kararmasıyla bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Avrupa Yakası'nda havanın kararmasıyla bir anda bastıran yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimisi yağmura aldırış etmeden yürürken kimisi ise sağanaktan korunmak için tişörtünü seçti. Trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı