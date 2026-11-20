İstanbul'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. İstanbul'da etkisini sürdüren lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla şiddetini artıran lodos, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları'ndaki seferlerde iptaller oldu.
İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle Yenikapı-Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilen seferler şöyle:
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Küçüksu-İstinye
Beykoz-Sarıyer
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Bostancı-Adalar-Ring Hattı