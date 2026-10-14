Arnavutköy'de dere taştı, dolmuş sulara gömüldü! Mahsur kalan yolcular iş makinesiyle kurtarıldı

Arnavutköy'de dere taştı, dolmuş sulara gömüldü! Mahsur kalan yolcular iş makinesiyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Alibey Deresi taştı. Millet Bahçesi ve yol sular altında kalırken bir dolmuş yolda mahsur kaldı. Panik yaşayan yolcuların bir kısmı iş makinesiyle, bir kısmı da camdan çıkarılarak kurtarıldı.
Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taşarken, dolmuş yolda mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan yolcular, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
ALİBEY DERESİ TAŞTI, YOL SULAR ALTINDA KALDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla Millet Bahçesi ve yol sular altında kalırken, dolmuş yolda mahsur kaldı.
YOLCULAR CAMDAN ÇIKARILDI
Aracın içerisinde bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Minibüs içinde mahsur kalan vatandaşların bir kısmı iş makinesi ile bir kısmı da camdan çıkartılarak kurtarıldı.