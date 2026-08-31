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Anadolu Yakası'nda Sis Etkili Oldu

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İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Sisle kaplanan Anadolu Yakası'nda ortaya çıkan görüntüler kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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