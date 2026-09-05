Hatay'da Kaçak Ağaç Kesimine Geçit Yok
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma ekipleri, Madenli Şefliği bölgesinde düzenledikleri kontrollerde izinsiz kızılçam kesen kişileri yakaladı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Orman yangınları ve kaçak kesimlere karşı ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı vurgulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman koruma faaliyetleri sırasında kaçak ağaç kesimi yaptığı belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Madenli Şefliği ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sırasında kızılçam ağaçlarını izinsiz kestiği belirlenen kişiler yakalandı.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında kanuni işlem yapıldı.
Ormanların korunması ve kaçak kesimlerin önlenmesine yönelik kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı