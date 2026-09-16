Haberler

İskenderun’da evin içerisinde görülen yılan yakalandı

İskenderun’da evin içerisinde görülen yılan yakalandı
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yöneldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda evin içerisinde bulunan yılan, zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çalışmayla yılanın hem zarar görmeden bulunduğu ortamdan çıkarılması hem de doğal yaşam alanına geri kazandırılması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu! Ölmeden önce eski sevgilisini suçlamış

Genç yıldız evinde ölü bulundu! Başına gelenler kan dondurdu
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi

Sır gibi saklanan vasiyeti açılıyor
İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor

İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Döviz bürosundaki vahşetten sonra pencereden böyle kaçmışlar

İstanbul'un orta yerindeki vahşetten sonra böyle kaçmışlar
Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

54 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili pozu olay oldu
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!