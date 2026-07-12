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Ankara'da karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kamerada

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Ankara Etimesgut'ta bir şantiyede işçilerin beslediği karga, yemek masasında duran parayı alıp kaçtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat işçilerinin beslediği karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Etimesgut ilçesindeki bir şantiyede işçilerin bulunduğu alana konan bir karga, inşaat işçileri tarafından çeşitli yemişlerle beslendi. Karga, daha sonra işçilerin yemek yediği masada bulunan parayı alıp uçarak kaçtı. Yaşananlar bir inşaat işçisi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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