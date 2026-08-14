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İnegöl'de Sincap ve Kumru Vatandaşın Elinden Çekirdek Yedi

İnegöl'de Sincap ve Kumru Vatandaşın Elinden Çekirdek Yedi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, çay bahçesinde yanına gelen sincap ve kumruyu elleriyle çekirdek vererek besledi. Bu sevimli anlar çevredekilerin ilgisini çekti ve hayvan sevgisi güzel görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çay bahçesine gelen sincap ve kumru, vatandaşın ilgisiyle karşılaştı. Sadık Karaman, yanına gelen iki hayvanı elleriyle çekirdek vererek besledi.

İnegöl'de bir çay bahçesine giden Sadık Karaman, burada bir sincap ve kumruyu fark etti. Hayvanlara yaklaşan Karaman, yanında bulunan çekirdekleri elleriyle hayvanlara yedirdi. Sincap ve kumrunun Karaman'ın elinden çekirdek yemesi, ortaya renkli ve sevimli görüntüler çıkardı. Doğayla iç içe yaşanan bu güzel anlar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. İnsanların hayvanlara gösterdiği sevgi ve duyarlılık, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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