Arılar motosiklette oğul verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kovandan kaçan kraliçe arının peşine takılan işçi arılar, park halindeki bir motosiklette oğul verdi. İlginç görüntüler vatandaşların dikkatini çekerken, olay amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kovandan ayrılan kraliçe arı bir motosiklet üzerine konunca binlerce işçi arı da kısa sürede aynı noktada toplandı. Motosikletin büyük bölümünü kaplayan arı kümesini gören vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen arı sahibi, özel ekipmanlarını giyerek motosiklet üzerindeki arıları dikkatlice topladı. Kraliçe arının kovana alınmasının ardından işçi arılar da kısa sürede kovana geri döndü. Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı