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Martıların inci kefali avı ağır çekimde görüntülendi

Martıların inci kefali avı ağır çekimde görüntülendi
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Van'ın Erciş ilçesinde, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin Deli Çay'daki balık bendinde martılar tarafından avlanması, ağır çekim kamerayla kaydedildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde ilerleme sağlayamayan balıkların martılar tarafından avlanması, ağır çekimle kayıt altına alındı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ile akarsulara çıkan inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor.

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerinin akarsulara yolculuğu devam ediyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri, martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor. Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde ilerleme sağlayamayan balıklar, martılar tarafından avlanırken ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler ise Bitlis-Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay tarafından ağır çekimle (slow motion) kayıt altına alındı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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