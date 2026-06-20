Ankara'nın yeni millet bahçesi dolup taştı

Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, düzenlenen şenlikte dolup taştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, 2025 yılında açılmıştı. Üç köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler ve elektronik oyun alanlarının bulunduğu millet bahçesinde hafta sonu şenlik düzenlendi. Millet bahçesine akın eden Başkentliler doyasıya eğlendi.

"Gayet güzel bir etkinlik"

Çocuklarıyla hafta sonu güzel vakit geçirmeye geldiğini söyleyen Mustafa Erkal, "Gayet güzel bir etkinlik. Çok hoşumuza gitti. Hava da çok güzel. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Ücretsiz oyun alanları var. Gerçekten çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

"Her yer çok güzel, her şey var"

Mustafa Erkal'ın oğlu Hasan Yağız Erkal ise etkinliklerden çok memnun olduğunu kaydederek, "Her yer çok güzel, her şey var. Çok eğleniyorum. Başta şişme havuzlarda oynadım. Sonra annemle uçurtma almaya gittik. Daha yeni geldik. Şu anlık başka planım yok" ifadelerini kullandı.

"Şenliği duyunca sabahtan geldik"

Uçurtma uçuran Kubilay Kazım Çayır ise, "Çok eğlenceli bir yer. Harika yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim. Çocuklarıma yüz boyaması yapıldı. Düzenli olarak her hafta geliyorum. Bugün şenliği duyunca sabahtan geldik. Keyfimiz yerinde" dedi.

"Buraya gelmeyi çok seviyoruz"

Kubilay Kazım Çayır'ın kızı Elzan Tuğba Çayır ise şenlikte çok eğlendiğini ifade ederek, "Sıralar olmasına rağmen çok eğlenceli yerler. Yüzümü boyattım. Şimdi de arkadaşlarım geldi, onlarla voleybol oynadık. Bayağı eğlenceli geçti. Babamla uçurtma uçurmayı çok severiz. Buraya gelmeyi çok seviyoruz. Çünkü burası çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Şenlikte hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik programlar düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı