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Ardahan'da dolu yağışı yolu beyaza bürüdü

Ardahan'da dolu yağışı yolu beyaza bürüdü
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Ardahan'ın Damal ve Posof ilçeleri arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan dolu yağışı, görüş mesafesini düşürüp yolu kayganlaştırarak sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyardı.

Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında yer alan 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde dolu yağışı etkili oldu.

Posof'u Damal ilçesine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevresinde bu sabah etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Ilgar Dağı geçidindeki kara yolunda görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yağış sonrası kara yolunda oluşan beyaz görüntü, kış mevsimini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuzluk yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yollarda temizleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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