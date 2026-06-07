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Leylekler gün batımını cami kubbesinde karşıladı, mest eden anlar havadan görüntülendi

Leylekler gün batımını cami kubbesinde karşıladı, mest eden anlar havadan görüntülendi
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gün batımı sırasında Merkez Camii'nin kubbesine konan leylekler, havadan ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. İlçede ilk kez bu kadar yakından görülen leylekler mest eden görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gün batımı sırasında cami kubbesine konan leylekler havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilçe merkezine gelen leylekler gün batımı sırasında Merkez Camii'nin kubbesine kondu. Gün batımında mest eden görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi. İlçe merkezinde uzun süre sonra ilk kez görülen leylekler vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

İlçede leylekleri genellikle dere ve çay kenarlarında gördüklerini ifade eden Harun Aynur, "Daha önce çay kenarında gördüğümüz leylekleri ilk defa caminin minaresine yuva yaparken gördük. Hem çok mutlu olduk hem de şaşırdık" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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