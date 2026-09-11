İğneada’da balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan bir balıkçının teknesine yunuslar eşlik etti.

İğneada açıklarında balık avlamak için denize açılan balıkçı Çağrı Martin, teknesinin yanında bir süre sonra birlikte ilerledikleri yunusları fark etti. Teknenin baş kısmında yüzerek eşlik eden yunuslar, Martin tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Renkli görüntülerde yunusların teknenin hemen yanında yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak zıpladıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı