Iğdır Tuzluca'da bitkin kerkenez, bakım sonrası 4 Ekim 2026'da doğaya salındı

Iğdır Tuzluca'da bitkin kerkenez, bakım sonrası 4 Ekim 2026'da doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlükte bakımı ve beslenmesi yapılan kerkenez, 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bitkin halde bulunan tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına kavuştu.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından koruma ve bakıma ihtiyaç duyduğu belirlenen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlükte bir süre bakımı ve beslenmesi yapılan kerkenez, gerekli bakım sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı