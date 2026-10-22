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Iğdır Havalimanı'nda doludan kapanan pist ve apron sahaları yeniden uçuşa açıldı

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Iğdır Havalimanı'nda doludan kapanan pist ve apron sahaları yeniden uçuşa açıldı
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Iğdır Havalimanı'nda etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları temizlendi. Karla mücadele ekibi ve personelin müdahalesiyle sahalar yeniden uçuşa uygun hale getirildi, çalışmaları Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan yerinde takip etti.

Iğdır havalimanında etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları, yapılan çalışmalarla yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

Iğdır havalimanı ve çevre köylerde yoğun dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle havalimanında kullanıma kapanan pist, taksi yolu ve apron sahalarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Uçuş seferlerinde aksama yaşanmaması amacıyla karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından hızlı ve etkili müdahalede bulunuldu. Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan'ın yerinde takip ettiği çalışmalar sonucunda, pist ve diğer PAT sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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