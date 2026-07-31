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Iğdır’da yerleşim alanına giren koca engerek doğaya salındı

Iğdır’da yerleşim alanına giren koca engerek doğaya salındı
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Iğdır’da yerleşim alanına girerek hayvanları rahatsız eden koca engerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'da yerleşim alanına girerek hayvanları rahatsız eden koca engerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'da yerleşim alanına giren koca engerek, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine, jandarma ekipleri yerleşim alanına giren ve hayvanları rahatsız ettiği değerlendirilen yılanı yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yılanın koca engerek olduğunu tespit etti. Güvenli şekilde yakalanan yılan, doğal yaşam alanına götürülerek doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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